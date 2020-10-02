CHP'li Kaplan: "Adaleti öldürdünüz, sıra yargı mensuplarında mı?"

02 Ekim 2020 Cuma, 13:28

CHP Gaziantep Milletvekili, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi İrfan Kaplan, E-Duruşma sisteminin 17 Haziran’da müjdelenmesinin ardından 4 ay geçmesine rağmen neden hala aktif olarak kullanılmadığını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün cevaplaması istemiyle TBMM’ye verdiği yazılı soru önergesiyle sordu.

Kaplan, COVİD-19 vakalarının pik yaptığı bir dönemde mahkemeler ve duruşma salonlarının tıklım tıkış dolduğunu, E-Duruşma sisteminin tüm illerde ve tüm mahkemelerde başlamamasının gerekçesinin altında yatan nedeni merak ettiğini ifade ederek “ Böyle bir zamanda bu uygulama başlamayacaksa ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı bu sistemin tam anlamıyla uygulanması için neyi bekliyor, anlamış değiliz. AKP İktidarı adaleti öldürdü, sıra yargı mensuplarına mı geldi?” dedi.

"ADLİYE KORİDORLARI, DURUŞMA SALONLARI, İCRA DAİRELERİ KORONAYA DAVET ÇIKARIYOR!"

Milletvekili açıklamasında “COVİD- 19 kapsamında Mart ayında ara verilen duruşmalara 16 Haziran itibariyle tekrar başlandı. Adalet Bakan hijyen ve sosyal mesafe ile ilgili çok sıkı tedbirlerin alınacağını duyurmuştu. Ekim ayına geldik, henüz e- duruşma sisteminde bir gelişme göremedik. Her gün katlanarak artan vaka sayılarını oldukça kaygı vericiyken, mahkemeler, icra daireleri, duruşma salonları salgına adeta davet çıkarıyor. Adliyeler, duruşma salonları ve icra daireleri ağzına kadar dolu.

Bırakın sosyal mesafeyi koridorlarda ayakta duracak yer yok. Her gün ayrı bir bölüm vakalar nedeniyle karantinaya alınıyor. Hal böyleyken elzem olan E-Duruşma sistemi sadece pilot olarak belirlenen Ankara Batı Kadastro Mahkemesi, 1 ve 2'nci Tüketici Mahkemesi ile 1 ve 2. İcra Hukuk Mahkemesinde uygulanıyor. Ancak Ankara’da bulunan tüm mahkemelerde bu sistem uygulanmıyor. Vaka sayılarının pik yaptığı bu dönemde E-Duruşma başlamayacaksa ne zaman başlayacak?” dedi.

“HİJYEN VE SOSYAL MESAFE KURALLARI SIFIR!”

Adliyelerin, Sosyal mesafe kurallarının uygulanmasının mümkün olmayacağı kadar kalabalık olduğunu belirten Kaplan, “ Adliyelerde metrekareye 2-3 kişi düşüyor. Adliyeler ve icra dairelerinde yeteri kadar hijyen malzemesi yok. Dezenfektan yok. Penceresi olmayan duruşma salonları var. Hakimler ve Savcılar talep ettiklerinde oturdukları yere şeffaf plastik bir set çekiliyor ancak ne Avukat, ne mübaşir, ne personel, ne de vatandaşın böyle bir şeyi talep etme şansı bile yok. Her gün binlerce insanın girip çıktığı bu alanlarda virüsü kapmamak mucize olur” diye ifade etti.

“YARGIDA DİJİTAL DEVRİM DEDİĞİNİZ E-DURUŞMA SİSTEMİNİ TAM ANLAMIYLA UYGULAMAK İÇİN NEYİ BEKLİYORSUNUZ?”

Milletvekili Kaplan, “Tanıtımını yapılırken “yargıda dijital devrim” olarak nitelendirilen E-Duruşma sisteminin ülkemizdeki tüm adliyelerde uygulanması için ne bekleniyor? EBA gibi altyapısı tam anlamıyla tamamlanmadan mı kamuoyuna tanıldı bu sistem? Eğer alt yapısal bir sorun yoksa, en ihtiyaç duyulduğu bir zamanda neden hala 2-3 tane Mahkemede bu sistem kullanılıyor, kamuoyunu aydınlatırsa seviniriz” dedi.

“YARGI MENSUPLARINI KADERLERİNE TERK ETMEYİN, DAHA SIKI ÖNLEMLER ALIN!”

Kaplan, Mahkemeler ve İcra Dairelerinde çalışan personellerin çalışma saatleri yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek “Adliye ve İcra Dairelerindeki personellerin çalışma saatleri de diğer Kamu Kurum ve kuruluşları gibi esnek olmalıdır. Duruşma salonları ve koridorlar daha sık dezenfekte edilmelidir.

Hijyen tedbirleri arttırılmalı; bir duruşmadan sonra diğer duruşma başlamadan odalar dezenfekte edilmelidir. İcra daireleri ve adliyelerde sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı şekilde kişi kısıtlaması getirilmelidir. Eğer tedbirler ve önlemler sıklaştırılmazsa vaka sayılarının artması kaçınılmaz olacaktır” diye ifade etti.

BAKAN’A SORULAR

• Ülkemizde, illeri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle kaç tane Adliye binası ve İcra Dairesi vardır?

• Ülkemizde, illere göre ayrı ayrı belirtilmek suretiyle Adliye ve İcra Dairelerinde çalışan personel sayısı kaçtır?

• Türkiye genelinde E-Duruşma sisteminin uygulandığı iller ve Mahkemeler hangileridir?

• E-Duruşma sisteminin tüm illerde uygulanması için belirlenen herhangi bir tarih var mıdır? Varsa bu tarih nedir?

• COVİD-19 vaka sayısının pik yaptığı bu dönemde E-Duruşma sisteminin genişletilmesine yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır?

• Adliye ve İcra dairelerindeki personellerin çalışma saatlerinde bir düzenleme yapılacak mıdır?

• Adliye ve İcra Dairelerinde hijyen ve sosyal mesafe kuralları ile ilgili daha sıkı önlemler almayı düşünüyor musunuz?