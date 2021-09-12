ADAM-DER'den 12 Eylül açıklaması: Askeri darbeyi de sivil diktayı da lanetliyoruz

12 Eylül 2021 Pazar, 17:30

12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sonrasında ordudan atılan askerleri temsil eden Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği ADAM-DER üyeleri, 12 Eylül 1980 darbesinin 41’inci yıldönümünde, Kadıköy İskele Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Geniş güvenlik önlemleri altında ve koronavirüs tedbirleri gözetilerek yapılan basın açıklamasına, 60 dolayında eski asker katıldı.

Darbezede askerler adına konuşan ADAM-DER Başkanı Emekli Üsteğmen Çetin Nergis, geçmişteki darbelerle hesaplaşılmadığı için Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimine maruz kaldığını söyledi. Tüm darbeler gibi 15 Temmuz darbe girişimini de lanetlediklerini vurgulayan Çetin Nergis, AKP iktidarının 15 Temmuz’u ve Covid-19 salgınıyla mücadeleyi bahane ederek devleti parti devleti haline getirmeye ve tüm muhalif sesleri bastırmaya çalıştığına işaret etti.

ADAM-DER adına okunan “ASKERİ DARBEYi DE SİVİL DİKTAYI DA LANETLİYORUZ!” başlıklı bildiride de, TBMM’nin 12 Eylül dönemindeki Danışma Meclisi kadar bile işlevinin kalmadığı, ülkenin 12 Eylül darbecilerinin dahi hayal edemeyeceği bir keyfilik ile yönetildiği kaydedildi. Basın açıklamasında şu görüşler vurgulandı:

“Tek adam yönetimi altında alınan kararlar, yurttaşların esenliği, ülkenin geleceği ve kamu yararına göre değil, büyük sermayenin yararına ve iktidarın siyasal İslamcı politik heveslerine, bu heveslerin finanse edilmesine ve bu iktidarın etrafında kümelenmiş bir avuç asalağın maddi çıkarlarına göre şekillenmektedir.

Siyasal İslamcı iktidar, cumhuriyetin komşularıyla iyi ilişkiler içinde kalmayı hedefleyen geleneksel dış politikasını bir yana bırakarak, mezhep ve tarikat odaklı bir anlayışla ülkemizi yalnızlaştırmış ve bölge ülkeleriyle savaşın eşiğine getirmiştir.

Askeri darbeleri lanetlediğimiz gibi, her türlü otoriterliği, diktatörlüğü de lanetliyoruz.”

ÇETİN ALİ NERGİS YENİDEN ADAM-DER BAŞKANI

Öte yandan Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER)’in 6’ncı olağan genel kurulu, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde İstanbul’da toplandı. Emekli Üsteğmen Çetin Ali Nergis, yeniden ADAM-DER Genel Başkanı seçildi.

ADAM-DER Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu: Kazım Şaroğlu, Süreyya Kemal Çakıroğlu, Yusuf Çakır, Levent Sert.

ADAM-DER’in “Militarizmden Arındırılmış Dünya Ütopyası” başlıklı sempozyumu da 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.