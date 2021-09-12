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Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren öncülüğünde düzenlenen ve Türk demokrasi tarihine “kara bir leke” olarak geçen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 41 yıl geçti.

Darbenin faillerinden yalnızca Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya yargı önüne çıkarıldı ancak hesap vermeden öldüler. Binlerce kişiyi işkenceden geçiren, onlarca kişiyi katleden, işkence emri veren diğer darbecilerden ise hesap sorulmadı.

12 Eylül bugün de, idam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle zihinlerdeki yerini koruyor.