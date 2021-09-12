<p class="MsoNormal">Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren öncülüğünde düzenlenen ve Türk demokrasi tarihine “kara bir leke” olarak geçen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 41 yıl geçti.</p><p class="MsoNormal">Darbenin faillerinden yalnızca Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya yargı önüne çıkarıldı ancak hesap vermeden öldüler. Binlerce kişiyi işkenceden geçiren, onlarca kişiyi katleden, işkence emri veren diğer darbecilerden ise hesap sorulmadı.</p><p class="MsoNormal">12 Eylül bugün de, idam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle zihinlerdeki yerini koruyor.</p>
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Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren öncülüğünde düzenlenen ve Türk demokrasi tarihine “kara bir leke” olarak geçen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 41 yıl geçti.

Darbenin faillerinden yalnızca Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya yargı önüne çıkarıldı ancak hesap vermeden öldüler. Binlerce kişiyi işkenceden geçiren, onlarca kişiyi katleden, işkence emri veren diğer darbecilerden ise hesap sorulmadı.

12 Eylül bugün de, idam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle zihinlerdeki yerini koruyor.

<p class="MsoNormal">Faşist darbenin üzerinden 41 yıl geçse de; o karanlık dönemde yaşanan insan hakkı ihlalleri ve işkenceler hala gündemde.</p><p class="MsoNormal">12 Eylül darbesinin yıl dönümünde, darbe ve darbe dönemine ait doğru kaynaklar da merak ediliyor.</p>
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Faşist darbenin üzerinden 41 yıl geçse de; o karanlık dönemde yaşanan insan hakkı ihlalleri ve işkenceler hala gündemde.

12 Eylül darbesinin yıl dönümünde, darbe ve darbe dönemine ait doğru kaynaklar da merak ediliyor.

<p class="MsoNormal">Gazetemiz yazarı Öner Yağcı, faşist darbenin 41. Yıl dönümüne ilişkin, 12 Eylül’e dair en doğru kaynakları sıraladı.</p><p class="MsoNormal"><strong>Yağcı’nın kaleminden, 12 Eylül 1980 darbesine dair en doğru kaynaklar şu şekilde:</strong></p>
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Gazetemiz yazarı Öner Yağcı, faşist darbenin 41. Yıl dönümüne ilişkin, 12 Eylül’e dair en doğru kaynakları sıraladı.

Yağcı’nın kaleminden, 12 Eylül 1980 darbesine dair en doğru kaynaklar şu şekilde:

<p class="MsoNormal"><em>"<strong>Uğur Mumcu</strong>’nun <strong>12 Eylül Adaleti</strong>, <strong>12 Eylül ve Şeriat</strong> adlı kitaplarıyla adını koyduğu, topluma zorla giydirilen bir deli gömleği olan, <strong>Erbil Tuşalp’in</strong> <strong>Eylül İmparatorluğu’</strong>nda ayrıntılarıyla sergilediği dönemle ilgili onlarca roman, öykü, şiir, inceleme, anı kitapları kitap yazıldı."</em></p>
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"Uğur Mumcu’nun 12 Eylül Adaleti, 12 Eylül ve Şeriat adlı kitaplarıyla adını koyduğu, topluma zorla giydirilen bir deli gömleği olan, Erbil Tuşalp’in Eylül İmparatorluğu’nda ayrıntılarıyla sergilediği dönemle ilgili onlarca roman, öykü, şiir, inceleme, anı kitapları kitap yazıldı."

<p><em>"<strong>Mehmet Ali Birand</strong>, <strong>12 Eylül-Türkiye’nin Miladı</strong>’nda, 2000’li yıllara girerken egemenlerin hedeflerine ulaştığını belgeledi."</em></p>
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"Mehmet Ali Birand, 12 Eylül-Türkiye’nin Miladı’nda, 2000’li yıllara girerken egemenlerin hedeflerine ulaştığını belgeledi."

<p class="MsoNormal"><em>"<strong>12 Eylül Kültürü</strong> adlı kitabında dönemi toplumbilimci gözüyle değerlendiren <strong>Emre Kongar</strong>, darbenin gelecek yıllara nasıl yansıyacağını, tam bağımsızlığın Batı’ya bağımlılığa, halkçılığın ve devletçiliğin liberalizme, laikliğin Türk-İslam Sentezi’ne dönüştürülürken demokrasinin rafa mı kaldırılacağı sorularının yanıtını araştırdı."</em></p>
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"12 Eylül Kültürü adlı kitabında dönemi toplumbilimci gözüyle değerlendiren Emre Kongar, darbenin gelecek yıllara nasıl yansıyacağını, tam bağımsızlığın Batı’ya bağımlılığa, halkçılığın ve devletçiliğin liberalizme, laikliğin Türk-İslam Sentezi’ne dönüştürülürken demokrasinin rafa mı kaldırılacağı sorularının yanıtını araştırdı."

<p class="MsoNormal"><em>"Bugün yaşadığımız, 12 Eylül’le birlikte atılmaya başlanan adımların sonuçları olarak uluslararası tekellerin Yeşil Kuşak, Ilımlı İslam teorileriyle, Yeni Dünya Düzeni aldatmacası da Türk-İslam Sentezi ile 12 Eylül’ün buluşması, kaynaşmasıdır.</em></p><p class="MsoNormal"><em>Geçmişi değiştiremeyiz, zaman makineleri bilimkurguda var yalnızca. </em></p><p class="MsoNormal"><em>Ama kendimizin biçimlendireceği bir geleceği kurma umudumuzu da hiç yitirmedik."</em></p>
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"Bugün yaşadığımız, 12 Eylül’le birlikte atılmaya başlanan adımların sonuçları olarak uluslararası tekellerin Yeşil Kuşak, Ilımlı İslam teorileriyle, Yeni Dünya Düzeni aldatmacası da Türk-İslam Sentezi ile 12 Eylül’ün buluşması, kaynaşmasıdır.

Geçmişi değiştiremeyiz, zaman makineleri bilimkurguda var yalnızca.

Ama kendimizin biçimlendireceği bir geleceği kurma umudumuzu da hiç yitirmedik."

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