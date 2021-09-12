Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren öncülüğünde düzenlenen ve Türk demokrasi tarihine “kara bir leke” olarak geçen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 41 yıl geçti.
Darbenin faillerinden yalnızca Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya yargı önüne çıkarıldı ancak hesap vermeden öldüler. Binlerce kişiyi işkenceden geçiren, onlarca kişiyi katleden, işkence emri veren diğer darbecilerden ise hesap sorulmadı.
12 Eylül bugün de, idam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle zihinlerdeki yerini koruyor.
"12 Eylül Kültürü adlı kitabında dönemi toplumbilimci gözüyle değerlendiren Emre Kongar, darbenin gelecek yıllara nasıl yansıyacağını, tam bağımsızlığın Batı’ya bağımlılığa, halkçılığın ve devletçiliğin liberalizme, laikliğin Türk-İslam Sentezi’ne dönüştürülürken demokrasinin rafa mı kaldırılacağı sorularının yanıtını araştırdı."
"Bugün yaşadığımız, 12 Eylül’le birlikte atılmaya başlanan adımların sonuçları olarak uluslararası tekellerin Yeşil Kuşak, Ilımlı İslam teorileriyle, Yeni Dünya Düzeni aldatmacası da Türk-İslam Sentezi ile 12 Eylül’ün buluşması, kaynaşmasıdır.
Geçmişi değiştiremeyiz, zaman makineleri bilimkurguda var yalnızca.
Ama kendimizin biçimlendireceği bir geleceği kurma umudumuzu da hiç yitirmedik."
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