Adana Büyükşehir Belediyesi, nar ve sebze üreticileri için soğuk hava deposu açtı.

29 Ekim 2020 Perşembe, 16:02

Adana Büyükşehir Belediyesi; fidan, gübre, silaj ile soğuk hava depoları, bilgi paylaşımı ve kooperatifleşme konularındaki desteklerinin ardından 2018 yılından bu yana atıl durumda bulunan Soğuk Hava Deposu’nu yenileyerek kullanıma açtı. Üreticinin ve kooperatiflerin hizmetine sunulan ve Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi arazisinde bulunan deponun açılışı törenle gerçekleştirildi. Sarıçam ilçesi nar ve sebze üreticileri, Sarıçam sakinleri, siyasiler, bürokratlar ve konukların katıldığı açılış töreninde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yoğunlukla nar üretiminin yapıldığı bölgede kurulan soğuk hava deposunun, üreticinin ürününü değerinde satmasını sağlayacağını kaydetti.

‘Şehir ekonomise katkı sağlayacak’

Başkan Karalar, içerisinde toplam 6 adet soğuk oda, 1 paketleme alanı, 1 depo ve toplam bin 725 m² kapalı alandan oluşan ve 2018 yılından bu yana kullanılmayan Adana Büyükşehir Belediyesi Soğuk Hava Deposu’nu yenileyerek üreticilerin ve kooperatiflerin hizmetine açtıklarını belirterek, “Kentimizdeki kooperatifçiliğin geliştirilmesi, desteklenmesi, ürünlerin daha yüksek kar marjıyla satılabilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, tarımsal ürünlerin pazarlamasına kadar her alanda şehir ekonomisine de katkı sağlamasını hedeflediğimiz soğuk hava deposu hayırlı olsun” dedi.

‘İnsanlar güveniyor’

Adana’nın bütün ilçelerinde bugüne kadar yapılmamış hizmetlerin yaşama geçirildiğini, bunun da kırsalda yaşayan insanlar tarafından dile getirildiğini söyleyen Karalar, “Çok kötü ekonomik şartlara rağmen 24 saat çalışıp, Adana’nın dört bir yanına, en ücra köşesine hizmet götürüyoruz. İnsanlar bana güveniyor. Bu benim üzerime çok ağır bir sorumluluk yüklüyor fakat biz işimizi ekonomik ve sağlam yapıyoruz. Bizim yönetim anlayışımız farklı. Kırsalda çok uzun yıllardır yapılmayan işleri hayata geçiriyoruz. Köprüler, menfezler, yollar yapıyoruz, suyu olmayan yerlere su götürüyoruz. Kötü şartlara rağmen bunları yapabilmemiz, bizim farklı yönetim mantalitemizden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı. Saimbeyli’de de bir soğuk hava deposunu faaliyete geçirdiklerini ve üreticiye verdiklerini anımsatan Karalar, “Orada artık üretici malını anında ucuza satmak zorunda kalmıyor. Burada üretilen narda da durum aynı. Bundan sonra nar üreticisi malını değerinde satabilecek. Nar her derde deva bir üründür” dedi.

‘Kalite kaybına uğruyorduk’

Çiçekli Mahallesi Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Üzeyir Irmak, 2-3 bin dönümde nar üretiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Kaç yıldır bizi büyük tüccara boğduruyorlar. Kesilme zamanı çok kısa bir ürün olan nar, tüccara verilmediğinde elimizde kalıyor. Böyle olunca ya sıkım için gönderilecek ya da tablalarda satılacak. Bu da 2-3 bin dönüm bahçeden alınan narın küçük bir bölümünü eritmemize yetecek. Narın büyük bölümü elimizde kalacak. Geçmişte böyle oldu. Soğuk Hava Deposu ile malımızı daha kaliteli, istenilen fiyatta satma şansını elde edeceğiz. Onun için Zeydan Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Soğuk hava deposu, malımızın tek kalemde değil, parça parça kesilmesine olanak tanıyacak. Şu anda yetişmişini, olgunlaşanı, ham ürünü tek parçada kesiyoruz, hasat ediyoruz. Çünkü tüccar sıyırıp gidiyor. Kalite kaybına uğruyoruz. Oysa zamanı gelen ürün hasat edilip, ham olanların olgunlaşması beklenebilirse sorun kalmayacak, kalite artacak. Böylece fiyat da artacak ve çiftçimiz, üreticimiz memnun olacak.”

Karalar'a nar sundular

Açılış töreninde, nar üreticileri Başkan Karalar’a nar sundu. Başkan Karalar, açılışın arından soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu.