Adana Büyükşehir, Minnoş’un yardımına koştu
Adana Büyükşehir Belediyesi veterinerleri, Adana’nın Kozan ilçesindeki yangında ölümcül yara ve yanıklar alan Minnoş adlı köpeği, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi etti. Minnoş, bir aylık tedavinin ardından sağlıklı biçimde sahibine kavuştu.
Adana Büyükşehir Beldiyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kozan’ın ormanlarında geçen ay yaşanan büyük yangında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başkan Zeydan Karalar’ın talimatıyla bölgede harekete geçti. Yangının içinde kalan, bedeninde ölümcül yaralar oluşan ve yanıklar oluşan 3 yaşındaki Minnoş adlı köpeği, Büyükşehir ekipleri Çamlıca Mahallesi’nde bularak Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına aldı.
Bölgedeki yurttaşlardan Hüseyin Polat’a ait olan Minnoş, 28 Ağustos’tan bugüne dek tedavi edildi ve iyileşti. Minnoş, rehabilite merkezindeki kontrollerinin ardından ise, sahibine teslim edildi. Minnoş, sahibi Hüseyin Polat’ı görünce sevgi gösterisi yaptı. Minnoş’a sağlıklı bir şekilde yeniden kavuşan Hüseyin Polat, “Bölgede bir felaket yaşadık. Köpeğimiz Minnoş o yangında çok kötü yaralandı. Vücudundaki yanıkları nedeniyle acı çekiyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Minnoş’u alarak bir ayı aşkın süre tedavisini yaptı ve bize yeniden getirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.
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