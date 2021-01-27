Adana Demirspor, akşam anlaştığı Ömer Şişmanoğlu'ndan gece yarısı vazgeçti

27 Ocak 2021 Çarşamba, 09:09

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transferde hareketli saatler yaşadı. Demirspor, Ömer Şişmanoğlu ve Berk Yıldız'ı renklerine bağladı. Ancak tepki gelince gece saatlerinde Ömer'den vazgeçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen forvet Ömer Şişmanoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Akdeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'dan da sol kanat oyuncusu Berk Yıldız'ı sezon sonu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Taraftar tepkisi üzerine Ömer işi bozuldu. Kulüp Başkanı Murat Sancak yanlış transfer yapmakla suçlandı.