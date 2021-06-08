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Fatih Terim ile ilgili soruya, "Şu anda bir seçime gidiyorum ama bu bir teknik direktör seçimi değil. Biz Fatih Terim ile çalışacağımız vaadiyle başkanlığa mı yürüyelim? Galatasaray başkanının kim olduğunu hangi hoca ile çalışacağı mı belirleyecek? Ben bunu kabul edemem. Fatih Terim teknik direktör olduğu sürece bizim sözleşmeli bir çalışanımızdır. Ben başkan olacaksam beni değerlendirsinler. Eğer bir hoca ile yönetime gelirseniz bilin ki o hocayı siz de bir daha yönetemezsiniz. O hoca sizi yönetir. Bu Fatih Terim ile alakalı değil hangi hoca olursa olsun aynı şey geçerlidir." açıklamasını yapan Şardan, Terim'in hem teknik direktör hem de divan kurulu üyesi olduğunu belirterek, "Eğer teknik direktör olursa divan kurulu şapkasını kenara bırakmalı, eğer divan kurulu yetkilerini kullanacaksa teknik direktörlük şapkasını çıkarmak zorunda. İkisi bir arada olmaz." açıklamasını yaptı.

