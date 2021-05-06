Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak maske takmadığı için ceza yedi
PFDK kararlarını açıkladı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
PFDK Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı para cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Bu sezon benzer bir cezayı, takımını tribünden destekleyen Aboubakar'da almıştı.
İşte PFDK kararlarının tümü:
TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle Helenex Yeni Malatyaspor'a 196 bin lira ve Medipol Başakşehir'e ise 50 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'a 125 bin lira, Adana Demirspor'a 101 bin lira ve Yılport Samsunspor'a da 24 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.
Ayrıca, Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması sebebiyle 30 bin lira para cezasına çarptırıldı. .
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