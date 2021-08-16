Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Pozisyon, tartışmasız penaltıydı
Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun açılış haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, penaltı pozisyonuna dair açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'yi ellerinden kaçırdıklarını belirterek, "Çok rahat yenebilirdik ama şans da lazım." dedi.
Sancak, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sıcakta maç oynamanın kolay olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık. Çok rahat yenebilirdik ama şans da lazım. Top şansı ve hakem şansı lazım, olmadı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Yolumuza bakacağız. Adana Demirspor'un kolay bir lokma olmadığını herkese göstermiş olduk. İyi bir takım kurduk. İnşallah hızlı bir adaptasyon sağlayarak bu takım çok can yakar diye düşünüyorum. Bir, iki transfer daha yapacağız."
TV100'e konuşan Sancak, penaltılarının verilmediğini vurgulayarak, "Hakem çok kötüydü. Castro'nun pozisyonu kesin penaltı. Bunun tartışması bile olmaz. Sıcaktan diyelim, hakkımız ona helaldir. O da insan, o da hata yapacak. Bu VAR sistemi neden var anlamış değilim, pozisyon tartışmasız penaltıydı. 1. Lig'de VAR yoktu çok çektik, şimdi VAR var" diye konuştu.
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