Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Muric'i kiraladı
Transferin flaş takımı Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Muric'i kadrosuna kattı.
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İngiltere temsilcisi Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır." ifadesine yer verildi.
Video Haberler
- Sıcaklardan asfalt eridi
- Hastanede güvenlikçiler ile yurttaşların maske kavgası
- Tren ters makasa girdi; yolcular tahliye edildi
- Manavgat sahilinde dikkat çeken anlar
- Evini Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirmiş
- Kars-Göle yoluna kurtlar indi
- Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
- Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu
- Erdoğan'dan Engin Altay'a canlı yayında hakaret
- Arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü
En Çok Okunan Haberler
- Zengin Türkler yurtdışına kaçıyor
- Saray duruma el mi attı?
- İsmail Saymaz’ın yeni adresi belli oldu
- İşte gitmesine 'kesin' gözüyle bakılan bakanlar!
- İmar planları iptal edildi
- Kavurucu sıcaklar gidiyor! İstanbul'a dolu geliyor
- Emre Kınay’dan, Kübra Par’a yanıt
- Ses ve Whatsapp yazışmalı çok önemli olaylar zinciri
- 'Türkiye'yi daha da zor günler bekliyor'
- Yangın söndüremeyen bir yalakalık öyküsü