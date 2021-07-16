Adana Demirspor, Metehan Mimaroğlu'nu transfer etti

Adana Demirspor, Metehan Mimaroğlu'nu transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 13:58
Adana Demirspor, Metehan Mimaroğlu'nu transfer etti
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Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Adana Demirspor, geçen sezon Altınordu forması giyen Metehan Mimaroğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Adana Demirspor, Metehan Mimaroğlu'nun trasnferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



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