Adana Demirspor, Metehan Mimaroğlu'nu transfer etti
Adana Demirspor, Metehan Mimaroğlu'nu transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Adana Demirspor, geçen sezon Altınordu forması giyen Metehan Mimaroğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Adana Demirspor, Metehan Mimaroğlu'nun trasnferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:
Takımımız, son olarak Altınordu forması giymiş 27 yaşındaki Metehan Mimaroğlu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz Bolu kampına katılarak çalışmalara başlamıştır. pic.twitter.com/IF0WsYv02w— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 16, 2021
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