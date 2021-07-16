Galatasaray, Alanyasporlu Berkan Kutlu'yu transfer etmek istiyor

16 Temmuz 2021 Cuma, 10:00

Sezonu PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı ile açacak Galatasaray transferleri bu maça yetiştirmeye çalışıyor.

Galatasaray, Alanyaspor’un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için ısrarcı. Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcuya karşılık Akdeniz ekibine 2 milyon Avro bonservis teklif etti. Alanya, rakamın artırılmasını istiyor.

23 yaşındaki orta saha, kariyerinde çıktığı 166 maçta 19 gol atıp 2 asist üretti.