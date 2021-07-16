Galatasaray, Alanyasporlu Berkan Kutlu'yu transfer etmek istiyor
Galatasaray, Alanyaspor'un orta sahası Berkan Kutlu'yu transfer etmek istiyor.
Sezonu PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı ile açacak Galatasaray transferleri bu maça yetiştirmeye çalışıyor.
Galatasaray, Alanyaspor’un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için ısrarcı. Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcuya karşılık Akdeniz ekibine 2 milyon Avro bonservis teklif etti. Alanya, rakamın artırılmasını istiyor.
23 yaşındaki orta saha, kariyerinde çıktığı 166 maçta 19 gol atıp 2 asist üretti.
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