Adana Demirspor'da Balotelli krizinde son gelişme!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Balotelli konusunun incelendiğini ancak ünlü oyuncunun yapısını bildiklerini söyledi.

AA
28 Ağustos 2021 Cumartesi, 07:00
Adana Demirspor'da Balotelli krizinde son gelişme!
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Süper Lig'in 3'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da Balotelli krizi büyüyor.

Demirspor'da camia oyundan çıktıktan sonra hırçınlık yapan Balotelli'nin uyarılmasını istedi.

Teknik direktör Samet Aybaba, Mario Balotelli'nin oyundan çıktıktan sonra tepki göstermesiyle ilgili, "Onu biliyoruz. Hep gösteriyor, sorun değil. Bakarız, ne dedi ne demedi bilmiyoruz. Profesyonel takımın disiplin talimatı var. Ona göre hareket ederiz." dedi.


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