Adana Demirspor'da şok istifa

13 Aralık 2020 Pazar, 22:04

Adana Demirspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. TFF 1. ligde istikrarsız sonuçlar alan Adana ekibi ile teknik direktör Ümit Özat'ın yolları ayrıldı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak,"Ümit Özat hocamız istifa etmiştir. Yönetim kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim" dedi.