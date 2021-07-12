Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları Balotelli'siz sürdü

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 18:35

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Konakladıkları otelin sahasında teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki idman, basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı. Mavi-lacivertli ekipte İtalyan yıldız Mario Balotelli ile Jonas Svensson idmanda yer almadı.

Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanda sürdürecek.