Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları Balotelli'siz sürdü
Mavi-lacivertli ekipte İtalyan yıldız Mario Balotelli ile Jonas Svensson idmanda yer almadı.
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Konakladıkları otelin sahasında teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki idman, basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı. Mavi-lacivertli ekipte İtalyan yıldız Mario Balotelli ile Jonas Svensson idmanda yer almadı.
Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanda sürdürecek.
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