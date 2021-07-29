Adana Demirsporlu Akintola: Tarihi olan bir kulübe geldiğimin farkındayım
Demirsporlu Akintola, “Gerçekten tarihi olan bir kulübe geldiğimin farkındayım" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un yeni transferi David Akintola, “Görüşmelere başladığımızda Adana’nın beni istediğini fark ettim ve benim için kolay bir karar oldu. Gerçekten tarihi olan bir kulübe geldiğimin farkındayım” dedi.
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, ekip olarak Bolu kampında antrenmanlarına devam ediyor. Yeni transferlerle gücüne güç katan mavi-lacivertli ekibin 3 yıllığına renklerine bağladığı Nijeryalı kanat David Akintola, taraftarıyla statta buluşmak için sabırsızlandığını söyledi.
Transferinden dolayı mutlu olduğunu belirten Akintola, “Görüşmelere başladığımızda Adana’nın beni istediğini fark ettim ve benim için kolay bir karar oldu. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.
Süper Lig’de Adana Demirspor’un uyum sorunu yaşamayacağını kaydeden Akintola, “Gerçekten tarihi olan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Çok büyük bir kulüp. Adana da gerçekten büyük bir şehir. Benim her zaman hedefim aynıdır. Takıma yardım edebileceğim her konuda çalışmak istiyorum. Ligi bitirebileceğimiz en iyi pozisyonda tamamlamak istiyoruz. Başarısız olacağımızı düşünmüyorum. Pek çok tecrübeli, üst seviyelerde oynamış oyuncular var. Bu oyuncularla iyi bir takım olduğumuzda ligi çok iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum” dedi.
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