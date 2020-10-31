Adana Demirspor'un kadın antrenörü kaza kurbanı

31 Ekim 2020 Cumartesi, 12:06

Adana'da yakıt aldığı akaryakıt istasyonuna para ödemediği iddiasıyla çıkan tartışma üzerine çağrılan polis ekiplerini görünce kaçan Adana Demirspor U-11 Akademik Ligi Antrenörü Songül Paksoy (32), otomobilinin atık su kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Saat 05.00 sıralarında yaşanan kaza şöyle gelişti; Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna 33 AFH 058 plakalı otomobiliyle gelen Adana Demirspor U-11 Akademik Ligi Antrenörü Songül Paksoy, iddiaya göre yakıt aldıktan sonra parasını ödemedi. Akaryakıt istasyonu çalışlarıyla tartıştığı öne sürülen Paksoy, ihbar üzerine gelen polis ekiplerini görünce otomobiline binip, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada Paksoy, izini kaybettirdi.

Saat 07.30 sıralarında ise Dörtağaç Mahallesi'ndeki tarlaya çalışmaya giden çiftçiler, atık su kanalına devrilmiş otomobili görüp, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen polis ekibi, suyun içindeki otomobilin Paksoy'un kaçtığı 33 AFH 058 plakalı otomobil olduğunu belirledi.

Dalgıç polislerden yardım istendi. Suyun bulanık olması nedeniyle içinde sürücüsü olup olmadığı saptanamayan otomobil, kanaldan vinç ile çıkarıldı. Otomobilde Adana Demirspor U-11 Akademik Ligi Antrenörü Songül Paksoy'un cansız bedeni bulundu.