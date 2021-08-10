Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı

10 Ağustos 2021 Salı, 10:00

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelileri tespit etti. Haklarında gözaltı kararı verilen 92 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 30 ilde operasyon düzenlendi.

‘Anadolu’ ismi verilen operasyonda belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı, şüphelilerden 76’sı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Bazı eserlerin de Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan’a kaçırıldığı saptandı. Ele geçirilen ve yurt dışına götürülen tarihi eserlerin toplam sayısının 4 bin 122 olduğu belirtildi.

Adana’da gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

YURT DIŞINDAKİ ESERLERİN İADESİ İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLATILDI

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan’a götürüldüğü tespit edilen eserlerin de ülkeye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlı tarafından girişimler başlatıldı.