Adana Valiliği yasağa uymayan taraftarlara idari işlem başlattı

Adana Valiliği, Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçında tribünde olan kişiler hakkında idari işlem başlattı.

AA
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:20
Adana Valiliği yasağa uymayan taraftarlara idari işlem başlattı
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Valilikten yapılan açıklamada, karşılaşma sırasında stadyumda ve çevresinde görülen taraftar yoğunluğuna dair bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Maç başlamadan önce stadyuma girmeye çalışan veya civarında bulunan kişiler uzaklaştırılmış, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği görevliler ve kişiler dışında stadyuma kimse alınmamıştır. Kovid-19 ile mücadele sürecinin yaşandığı bu dönemde tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır."



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