TFF 1. Lig’de ofsayt isyanı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:17

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Ankaraspor’u 3-1 mağlup ederek puanını 67’ye yükseltti. Maç sonunda Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Adana Demirspor – Balıkesirspor maçındaki ofsayt pozisyonuyla ilgili karara tepki göstererek şunları söyledi,

“Rakiplerimizin maçları istediğimiz gibi gitmedi. Ama o maçları da yakından takip ediyoruz. Biraz evvel Adana Demirspor’un maçını izledik, gollerine baktık. Yine Türk hakemliği adına bir skandal ortaya çıkmış. Yani aklım almıyor. Baya konuşulacak bir iş. İnsan üzülüyor.”

"HAKEMLER BİRAZ ADALETLİ OLSUN"

Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek hakem kararlarını eleştirirken şu ifadeleri kullandı,

"Adana Demirspor’u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Söyleyeceklerim Adana Demirspor’un galibiyetine gölge düşürmesin. Maçın ilk yarısında Okan, bizim oyuncumuza vuruyor. Kırmızı kart olması gereken pozisyon, bunu futbolcu da kendisi söylüyor. Bu verilmiyor. İkinci yarı 1-0 mağlup durumdayız, kendi oyuncuları geri pas verdi ofsayt bayrağı kalktı. Hep bize mi denk geliyor? Hakemler biraz daha adaletli olsun. Bizi tutsunlar ya da rakibi tutsunlar demiyoruz. Adaletli maç yönetin. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Son maçımız kaldı Altınordu. Onu da kazasız belasız atlatmak istiyoruz."