Adana'da 23 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da farklı suçlardan 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

AA
18 Temmuz 2021 Pazar, 10:34
Adana'da 23 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 23 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Halil A'yı (41) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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