Adana'da 23 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da farklı suçlardan 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 23 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Halil A'yı (41) yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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