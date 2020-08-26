Adana'da 4 yıldır bitirilemeyen Devlet Bahçeli Köprüsü ihaleye çıkıyor

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:47

Adana'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan köprünün temeli, 30 Mart 2016'da atıldı. Bahçeli'nin de temel atma törenine katıldığı köprü 215 milyon liraya ihale edildi. Köprünün, 2018 yılının Ekim ayında bitirilmesi hedeflendi. Ancak, aradan geçen 4 yılda köprünün sadece üçte biri tamamlandı.

120 MİLYON HARCANDI AMA…

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Habertürk’e bir süre önce yaptığı açıklamada, önceki belediye döneminde 215 milyona yapılması planlanan köprüye 120 milyon TL harcandığını, projenin daha sonra iptal edildiğini söyledi. İnşaatı yapan firmadan projeyi yenilemesini istediklerinde 600 milyon TL'lik bir tutarla karşılaştıklarını belirten Karalar, “Biz göreve seçildikten sonra Sayın Bahçeli'nin ismini taşıyan bu köprünün tamamlanması için projeye 40 milyon TL aktardık ancak projeyi yapan firma bize tam 600 milyon TL'lik bir maliyet çıkardı” dedi.

KARAYOLLARI’NDA İHALE HAZIRLIĞI

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, köprü inşaatında bugüne dek ekonomik nedenlerle mesafe alınamadı. Adana trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağı ifade edilen projede, yeni ve önemli bir gelişme yaşandı. Karayolları Genel Müdürlüğü, köprünün kalan yapım işlerinin tamamlanması için kolları sıvadı ve ihale hazırlıklarını başlattı. İhalenin, eylül ayı içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Proje için 600 milyon TL dolayında yatırım öngörülüyor. Köprü, bütçe olanaklarıyla tamamlanacak ve hizmete sunulacak. Gidiş-dönüş üçer şerit, ortasında da raylı sistem planlanan köprü, bin 700 metre uzunluğa sahip olacak.