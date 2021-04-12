Adana'da 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi

12 Nisan 2021 Pazartesi, 08:16

Adıyaman'dan, Adana'ya satış için kaçak tütün getirileceği bilgisini alan polis, araçların geçiş güzergahlarında önlem aldı.

Sabahın ilk ışıklarında kente ulaşan iki hafif ticari araç, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polislerce D-400 Karayolu-Sezai Karakoç Bulvarı kavşağında yakalandı.

Araçlarda yapılan aramada, toplam 500 kilo tütün ele geçirildi. Olayla ilgili iki aracın sürücüleri Hasan P. ile Hüseyin M. gözaltına alındı.