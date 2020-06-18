Adana'da bir baba oğlunu aramak için girdiği gölette boğularak yaşamını yitirdi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, bahçesini sularken 5 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu fark eden Yasin Güzelel (34), gölete düştüğünü sanarak suya girdi, boğularak hayatını kaybetti. Oğlu Abdulkadir'in ise park halindeki otomobilin içinde oyun oynadığı ortaya çıktı.
Olay, öğleden sonra Çatalçam Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Güzelel, bahçe sularken oğlu Abdulkadir'in kaybolduğunu fark etti. Yakınlarıyla birlikte çevrede arama yapan Güzelel, oğlunun gölette düşüp boğulduğunu sanarak suya girdi.
Bir süre sonra Yasin Güzelel gözden kaybolunca yakınları durumu kurtarma ekiplerine bildirdi. Sualtı polisi, gölette Güzelel'i ve oğlunu bulmak için çalışma başlattı. Ekipler kısa sürede Yasin Güzelel'in cansız bedenine ulaşırken, oğlu Abdulkadir Güzelel'in de park halindeki otomobilin içinde olduğu ortaya çıktı. Abdulkadir'in otomobile oyun oynamak için girdiği öğrenildi.
Güzelel'in cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Saymaz: Uygun, Aleyna Çakır'ı yastıkla boğmaya çalışmış
- Küçükçekmece'de yollar göle döndü!
- Demir cevheri taşıyıcısı gemi böyle batırıldı
- Korku dolu anlar! Sele kapılan kadın kamerada
- Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çekti
- 'Hayalet' paniği! Çareyi polis çağırmakta buldular
- Mevlana’nın oğluna ait ‘tılsımlı gömlek’
- Twitter'dan çok konuşulacak özellik
- Şaşırtan tepki: Biz zaten yaşayan ölüyüz
- Çekmeköy hayvanat bahçesinde şaşkına çeviren dostluk