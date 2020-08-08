Adana'da çekimleri devam eden 'Dayı' filminin setinde ikinci taciz iddiası
Adana'da çekimleri devam eden "Dayı" filmi, ikinci kez taciz iddiasıyla gündemde. Bu kez çocuk oyuncu koçu Yağmur Çağlan, görüntü yönetmeni Mehmet Türksoy Gölebeyi'nin sözlü tacizine uğradığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Ufuk Bayraktar’ın hem başrolünü üstlendiği hem de senaryosunu Serkan Öztürk’le kaleme aldığı, Adana’da çekilen “Dayı” filmi, ikinci defa taciz iddiasıyla gündeme geldi. İlk olay geçen hafta yaşandı. Makyöz Alev Ünal Nayir ve kuaför Metin Tektaş, Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradıklarını ve tehdit edildiklerini öne sürdü.
İkinci olay ise önceki gün yaşandı. Çocuk oyuncu koçluğu yapan Yağmur Çağlan, çekim arasında bir at arabasının yakınında dinlenirken, görüntü yönetmeni Mehmet Türksoy Gölebeyi’nin tacizine uğradığını öne sürdü.
Tarsus Polis Merkez Amirliği’ne başvurarak şikayetçi olan Çağlan, ifadesinde şunları söyledi:
Filmin Tarsus çekimlerinde, Mehmet Türksoy Gölebeyi isimli şahıs ‘Hişşt kızlar’ diyerek kaşıyla atı gösterdi. Baktığımızda erekte olmuş atın cinsel organı ile karşılaştık. Gölebeyi imalı bir şekilde ‘Dikkat edin ha’ deyip kahkahalar atarak güldü. Gururum kırıldı. Setteki işimden ayrılarak İstanbul’a döndüm. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Olay sırasında film ekibindeki tüm arkadaşlar bana destek çıktı. Bu beni çok mutlu etti.
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