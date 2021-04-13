Adana'da ‘garanti kupon’ vaadiyle yasa dışı bahis dolandırıcılığına 29 tutuklama

13 Nisan 2021 Salı, 12:09

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açtıkları internet siteleri üzerinden ‘garanti kupon’ vaadiyle oyunlara para yatırılmasını sağlayan, kazananlara ödeme yapmayan şebekeyi tespit etti. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, savcılığın haklarında yakalama kararı çıkarttığı 122 kişiye yönelik 9 Nisan'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon düzenlendi. Adana merkezli Ankara, Antalya, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 99 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adreslerinde bulunmayan 23 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

7 MİLYON 300 BİN TL’LİK VURGUN

Operasyonun ardından şebekenin, futbol müsabakalarını var gibi gösterip yasa dışı bahis oynattığı, mağdurlara ‘garanti kupon’ vaadiyle oyunlar önerdiği ve bu kişileri telefonla arayıp, 'Kazandınız. İkramiyenizi almak için para göndermeniz gerekiyor' diyerek, yaklaşık 2 bin 425 kişiyi 7 milyon 300 bin TL dolandırdığı belirlendi. Polisin yaptığı çalışma sonucu şebeke üyelerinin banka hesaplarında bu zamana kadar 64 milyon TL para transferinin olduğu tespit edildi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden birinin Eskişehir’de uzman çavuş olduğu, dolandırılan paraların banka hesabından geçtiği öne sürüldü.

4 UZMANA SİTE YAPTIRMIŞLAR

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şebekenin, sahte bahis sitesi yapması için alanında uzman 4 kişiyle çalıştığı, bu kişilere yüklü miktarda para ödediği öğrenildi. Bu kişilerin, geçici süreliğine 1630 yasa dışı bahis sitesi oluşturduğu ve bu siteleri dolandırıcılık işleminin ardından kapatıp, yeniden yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 29’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 59’u adli kontrol şartı, 11’i de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.