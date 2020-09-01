Adana'da IŞİD operasyonu
Adana'da, IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Adana'da terör örgütü IŞİD'in deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 5 kişinin adresini tespit etti.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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