Adana'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da devrilen motosikletin refüjdeki kadına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA
31 Aralık 2020 Perşembe, 00:47
Adana'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda Serkan Y'nin (26) kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenen motosiklet refüjde bulunan Dürdane S'ye çarptı.

Kazada sürücü Serkan Y. olay yerinde yaşamını yitirdi, Dürdane S. ve araçtaki Selim A. yaralandı.

Serkan Y. ve Selim A'nın bir restoranda çalıştıkları, kazanın mesai çıkışında meydana geldiği öğrenildi.



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