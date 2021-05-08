Adana'da semt pazarlarına akın oldu, tedbirler hiçe sayıldı
Adana'da kapalı semt pazarları açıldı. Pazar tezgahları önünde bir süre sonra yoğun kalabalıklar oluştu, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.
Türkiye'nin her yerinden, koronavirüsle mücadelenin ne derece başarısız yürütüldüğünü ortaya koyan fotoğraflar gelmeye devam ediyor,
Adana'da kapalı olan semt pazarları İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında birçok noktada kuruldu. Yurttaşlar soluğu pazanlarda aldı ancak tedbirler hiçe sayıldı.
Bazı yurttaşların meyve- sebze tezgâhlarında mesafe kurallarını ihlal ederek alışveriş yapması dikkat çekti. Yoğun kalabalığın oluştuğu pazarda birçok vatandaş ise alışveriş yapmadan pazar yerini terk etti.
Pazar alışverişi yapmak için annesiyle birlikte gelen Aysel Özdemir, "Virüs zaten bu şekilde yayılıyor. Böyle olursa virüs bitmeyecek" dedi.
29 Nisan gününden beri evde tam kapanmaya uyduğunu ve zorunlu ihtiyacı olmadıkça dışarı çıkmadığını söyleyen Oğuz Arslantaş ise "Şu kalabalığı anlatmamıza gerek yok. Koronavirüs bu şekilde yayılıyor. Şu anda burada kısıtlama yok. Şu kalabalığa bir bakın. Virüs yayılıyor" diye konuştu.
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