Adana’da ‘temiz enerji’ projesi

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:26

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hem küresel ısınmanın etkilerini azaltmak hem de belediyenin enerji maliyetlerini azaltmak için şehirde “temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları" projeleri başlattı. Karalar, bu kapsamda şehirde kurulan GES tesislerinde incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Karalar, “Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğü binalarında ve 12 metro istasyonunun çatısında, Makine İkmal Daire Başkanlığı’nın çatısında yaklaşık 2 megawat’lık GES (Güneş Enerji Sistemi) kuruldu ve 4 aydır üretim yapılıyor. Çatalan Tesisimizde ve Yüreğir Meymandar’da toplam 1.6 megawat’lık başka bir GES daha kuruyoruz. DSİ ile konuşuyoruz ve sulama kanallarımızın gücünden yararlanarak 4 megawat’lık HES kurma hazırlığımız var. Ayrıca TÜYAP Fuar alanında da bir diğer projeye başlayacağız. Fuar alanının çatısına 1.5 megawat’lık GES kuracağız” bilgisini paylaştı. Ekmek Fabrikası’nın çatısına da 0.5 megawat’lık GES kurulacağını aktaran Karalar, “Ekmek üretimi için gerekli enerjiyi buradan sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Bu sayede tasarruf da yapacaklarını belirten Karalar, “Kurduğumuz ve kuracağımız sistemler ile kendi enerjimizi üreterek belediyemizi yılda yaklaşık 60 milyon TL’lik maliyetten kurtaracağız” dedi.

