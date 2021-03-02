Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

AA
02 Mart 2021 Salı, 07:31
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatanlar ile bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bazı şüphelilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.


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