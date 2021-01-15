Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı kararı
Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlar ile bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, tespit edilen 70 adrese özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki ağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Saadet Partisi’nden 'ittifak' çıkışı
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- İSKİ, İstanbul'daki barajların son durumunu paylaştı
Video Haberler
- Şanzelize Bulvarı'na 250 milyon Avro'luk peyzaj
- Üniversite öğrencisine terlikli saldırı anı kamerada
- Bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
- Öztark ve AKP'li vekil arasında çöpten gıda tartışması
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
- Sağlıkçı kökenli AKP’li milletvekilleri de aşı oldu
- Anket yaptıklarını söyleyerek gençleri dolandırdılar
- “Ofise geldiğimde yaşadığım şoku size anlatamam
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Saadet Partisi’nden 'ittifak' çıkışı
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- İSKİ, İstanbul'daki barajların son durumunu paylaştı