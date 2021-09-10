Adana'daki kapkaç olayında şüpheliyi dövmesi ele verdi
Adana'da gerçekleşen olayda mağdur G.K.'nin cep telefonunu alarak kaçan şüpheliyi elindeki ve boynundaki dövmeleri ele verdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta bir kişinin cep telefonunu alarak kaçan şüpheli, boynu ve elindeki dövmeden teşhis edilerek yakalandı.
Merkez Park'a giden G.K'nin (15) elindeki cep telefonu bir kişi tarafından "kapkaç" yöntemiyle çalındı.
G.K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
DÖVMELERİ KENDİSİNİ ELE VERDİ
Mağdurun beyanında, şüphelinin boynu ve kollarındaki dövmelerin yanı sıra 2 elinin parmaklarında da dövme bulunduğunu belirtmesi üzerine ekipler bu yönde araştırma başlattı.
Ekip, yaptığı araştırma sonucunda kimliğini belirlediği şüpheliyi yakaladı.
Suça sürüklenen B.T'nin (18) 700 liraya sattığı belirlenen cep telefonu da bulunarak sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu haberde yer alan şüpheli çocuk yaşta olduğu için, 'suça sürüklenen çocuk' sıfatı ile kullanılmıştır.
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