Adanalı Dertlipolat, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurdu

11 Temmuz 2021 Pazar, 15:52

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan ve ilkokulu 11 senede bitirdiğini söyleyen Adanalı Ozan Dertlipolat isimli bir yarışmacı yöresel kıyafetleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yarışmacı Dertlipolat, "Futbolda, 2008'de Avrupa şampiyonu, 2010'da dünya şampiyonu ve 2012'de tekrar Avrupa şampiyonu olan, hangi ülkenin A milli takımıdır?" sorusuna verdiği cevapla da gündem oldu.

Dertlipolat, soruyu görünce "Joker hakkımız bitti... Ben çekileyim o zaman, futbolla hiç alakam yok" diyerek yarışmadan çekilmek istediğini belirtti.

'Kim Milyoner Olmak İster'in 941'inci bölümüne damga vuran Adanalı Ozan Dertlipolat, yarışmaya 7 bin 500 tl kazanarak veda etti.

