Adana'nın yeni stadı açıldı
Adana’da yapımı tamamlanan stadyum, törenle hizmete açıldı.
Adana’da yapımı tamamlanan stadyum, törenle hizmete açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Adanaspor ve Adana Demirspor’un bu statta centilmenlik dolu maçlar izleteceklerine inanıyorum” dedi.
Sarıçam ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılımıyla hizmete açıldı.
Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Adana özlemle beklemiş olduğu stadına bugün kavuşuyor. Adana çok müstesna bir ilimiz. Bu vesileyle son 19 yılda cumhurbaşkanımızın liderliğinde pek çok süreci Adana’da yaşıyoruz. Adana’nın stat ihtiyacı vardı ve bugün o ihtiyaç tamamlandı. Adana’nın 2 güzide kulübü var. Adanaspor ve Adanaspor. Ben bu manada 2 güzide kulübümüzün de bu statta centilmenlik dolu maçlar izleteceklerine inanıyorum. Adana’nın gençleri bize her zaman umut verdi. Adana’mızda yetişecek oyuncular dünyanın gıptayla bakacağı gençler olacaklar. Sporcularımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Bugün açacağımız stat, sadece maçların oynandığı gün değil bireysel antrenmanlarında yapılacağı bir mekan olacak. Yanı başında üniversite ve ciddi bir yerleşim alanı söz konusu. Bu stat, Adanaspor ve Adana Demirspor’a hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.
Açılışa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Adana milletvekilleri ve kent protokolü katıldı.
Stadyumun özellikleri
102 dönüm arazinin 43 dönümlük bölümü üzerine inşa edilen stadyum, 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı. Stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.
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