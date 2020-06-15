Adapazarı'ndan Ali İhsan Yavuz'a özel gazete!

15 Haziran 2020 Pazartesi, 09:54

İstanbul seçimleri sonrası CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını kazanmasının ardından seçimin iptal edilme sürecinde aktif rol alan ve "Hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu" söylemiyle dikkat çeken AKP'li Ali İhsan Yavuz'un "Medya güzellikleri yansıtmıyor" sözleri için Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi özel sayfa tasarladı!

Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi, "Medya güzellikleri yansıtmıyor" diyen AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’a yanıt olarak birinci sayfasını 'güzelliklere' ayırdı. Ali İhsan Yavuz’u esprili dille hazırlanmış haberlerle protesto eden gazete birinci sayfasındaki haberlerin tamamını bir şekilde AKP’li Yavuz’a bağladı.

İki gün önce de Çanakkale Çan’ın Sesi gazetesinin siyasilerin baskısına yönelik yaptığı protesto büyük beğeni toplamıştı. li İhsan Yavuz'a özel gazete!







