Adaylık çıkışı yapan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a CHP'li Özkoç'tan destek: "Tek adamlıktan rahatsız olanların içindeki dışına çıkıyor"
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olursa ben de adayım” sözlerine yanıt CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan geldi. Özkoç, “Turan, Cumhurbaşkanı adayı olacaksa ilk imza benden” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışının ardından, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım” ifadelerini kullanmıştı.
CHP’li Özkoç, sosyal medya hesabından Turan’ın sözlerine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:
“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu konuştukça ülkede demokrasiye olan özlem artıyor. Saray’dan, tek adamlıktan rahatsız olanların içindeki dışına çıkıyor. Bülent Turan’ı açık sözlülüğü için tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı adayı olacaksa ilk imza benden.”
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