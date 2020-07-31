ADD: ‘Atatürk’ü savunmak suçsa suçluyuz’

31 Temmuz 2020 Cuma, 05:00

Manevi İlkeli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) ile Hukuk Adalet ve Kardeşlik Derneği (HAKDER), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Atatürk’e lanet okumasını yargıya taşıyan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ve Atatürkçü Düşünce Derneği’ne (ADD) karşı suç duyurusunda bulundu.

ADD Genel Başkanı Hüseyin Altınışık, “Atatürk’e, onun devrim ve ilkelerine sahip çıkmak suç ise biz bu suçu her gün, her saat seve seve işleyeceğiz. Hiç kimse bizi kuruluş amaçlarımızı yerine getiriyor diye suçlayamaz. Çünkü, anayasal çerçevede, anayasal sistemde bizim değerlerimiz güvence altına alınmıştır” dedi.

HAKDER Genel Başkanı Bülent Demir, HKP ve yöneticileri hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla karşı suç duyurusunda bulundu. Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve ADD yetkilileri hakkında “Türkiye Cumhuriyeti kurumunu aşağılamak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

ADD Başkanı Hüseyin Altınışık, “Derneğimizin kuruluş amaçları arasında, Atatürk’ün manevi şahsiyetini korumak, Cumhuriyetin kazanımlarına ve ilkelerine sahip çıkmak vardır. Bizler, tamamen yasal ve hukuka uygun olarak görevlerimizi yapıyoruz” dedi.

‘İSİM VERMESE DE ADRES BELLİ’

“Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya’da yaptığı konuşmadan toplumumuzun geniş bir kesimi rahatsız oldu” diyen Altınışık, “İsim vermese de konuşmanın adresi bellidir. Çünkü, Ali Erbaş’ın uygulamaları ortadadır” ifadelerini kullandı. Erbaş’ın eski uygulamalarını anımsatan Altınışık, “‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyebilen Atatürk düşmanı bir zatı ziyaret ederken Atatürk’ün adını tüm hutbelerden çıkarmıştır. 10 Kasım’da bir Fatiha’yı bile çok görmüştür. Anayasa ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş yasasına aykırı davranışlar sergilemiştir. Bizler, elbette ki bu aykırılıklara karşı durmak zorundayız. Sorumluluğumuz bu. Bu sorumluluğu yerine getiriyoruz diye ‘halkı kin ve nefrete sevk’ ettiğimiz gibi zorlama yaklaşımlar ve ithamlar gülünçtür, komiktir ve dayanaksızdır” diye konuştu.

“Atatürk, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlık nedenidir. Varlık nedenine sahip çıkmak ne zamandan beri suç olmaktadır” diye soran Altınışık, şunları kaydetti: “Her ne kadar inkâr edilse de bugün hilafet çağrılarını yapanlar, hilafet devletini kurmak istemektedir. Birilerinin siyaseten bunu reddetmesi gerçeği değiştirmez.”

KALIN: BAŞKALARININ HİKÂYELERİNİ ANLATTILAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Atatürk’e okunan lanet ve hilafet çağrıları gündemdeyken sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kalın, “Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı tarihini bir masal gibi görenler sözlerine çok dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

‘ERBAŞ’I DA ALIN’

Kalın’a bir tepki de İYİ Partili Aytun Çıray’dan geldi. Kalın’ı etiketleyerek paylaşımda bulunan Çıray, “Yeni bir devlet planı! İşsizlik, Türk parasının hali, Suriye’deki şehitlerimizin hesabını soramamak, S-400’e verdiğimiz paralar, ‘Bakara makara’, Trump’ın papazı, 15 Temmuz hain kalkışması, 5 müteahhit, silahlandırılan adalar, Atatürk’e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı’nı da masal kitabınıza alın” dedi.