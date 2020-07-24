ADD Lozan’ın yıldönümünde Anıtkabir’de
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Lozan Antlaşması’nın 97. yıldönümü bugün saat 12.00’de Anıtkabir’e ziyarette bulunacak. Anıtkabir ziyaretinin ardından saat 13.30’da Pembe Köşk’te etkinlik düzenlenecek.
ADD, 24 Temmuz 1923’de imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek. Öncelikle ADD, İnönü Vakfı, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim İş, TESUD, Türk Hukuk Kurumu, Ankara Barosu, İstanbul Barosu, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Kent Konseyi temsilcileri bugün saat 12.00’de Anıtkabir’i ziyaret edecek. Ardından İnönü Köşkü’nde saat 13.30’da günün anlamına uygun konuşmalar yapılacak. Burada ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık ve İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker’in yanı sıra dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de konuşma yapacak.
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