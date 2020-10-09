ADD'den sert yanıt: Gericilikle mücadele çapulculuk değil yurtseverliktir!
Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurmay Başkanı olduğu Hareket Ordusu için "çapulcu ordusu" diyen AKP'li Veysel Eroğlu'na Atatürkçü Düşünce Derneği'ndan yanıt geldi.
1909'da şeriat yanlıları tarafından başlatılan 31 Mart Ayaklanması'nı bastıran Hareket Ordusu için "çapulcu ordusu" diyen AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'na, Atatürkçü Düşünce Derneği'nden (ADD) sert tepki geldi.
ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun "Gericilikle mücadele çapulculuk değil yurtseverliktir!" başlığıyla yaptığı açıklamada, iktidarın "yeni bir tarih" ve "yeni bir hikaye" yazma hayalinin her gün yeniden uç verdiği belirtildi. Açıklamada AKP'li Eroğlu'nun kullandığı çapulcu ordusu ifadesi için "Eroğlu'nun bilgi yoksunluğuna ve cehaletine bağlıyoruz" denildi.
Açıklamanın devamı şöyle:
"Biliyoruz ki "gericilikle mücadele çapulculuk değil yurtseverliktir." İktidar mensuplarının görevi de tarih yazmak, tarih çarpıtmak veya tarih üzerinden dayanağı olmayan algılar yaratmak değildir. İktidarın görevi, halkın kıvrandığı yakıcı sorunlara çözüm bulmaktır. Kutsal din duygularını kullanarak, ağırlaşmış ekonomik sorunlar altında nefes alamayan yurttaşlarımıza "sabır" dileyenlerin, asıl meselelerden uzaklaştıkları açıktır. Siyasi iktidarın ve mensuplarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun içinde bulunduğu tarihi süreçle uğraşmaları boşunadır."
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