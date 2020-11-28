ADD’den 'soruşturma' tepkisi: İktidar her geçen gün haddini aşmaktadır

28 Kasım 2020 Cumartesi, 14:37

Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi adını belediye meclisi kararıyla '100. Yıl Atatürk Parkı ve Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi'' olarak değiştiren Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu ve 7 belediye meclis üyesine İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği, yaptığı yazılı açıklamayla soruşturma kararına tepki gösterdi.

Soruşturma açılmasının kınandığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet karşıtlarını, şeriatçıları, ırkçıları koruyan, kollayan, buna karşın; Atatürk’ün adını her yerden silmek isteyen; Atatürk’e, manevi şahsiyetine, Devrim ve İlkeleri’ne saldırılara göz yuman siyasi iktidar her geçen gün haddini biraz daha aşmaktadır. İçişleri Bakanlığı’nın, Rize Fındıklı’daki Millet Parkı’na, Belediye Meclisi kararıyla “100.Yıl Atatürk Parkı” adının verilmesine, sudan gerekçelerle ve büyük bir işgüzarlıkla soruşturma açmasını kınıyoruz.

Kendi iktidarını da Atatürk’ün Cumhuriyet Devrimi’ne borçlu olduğunu unutan siyasi iktidarın O’nun adını silme, unutturma çabası diğer politikaları gibi iflas edecektir. Milletimizin varlık nedeni Büyük Atatürk’ün adını yaşatma mücadelesi verdiği için, siyasi iktidarın zulmüne uğrayan Rize Fındıklı Belediye Başkanı Sayın Ercüment Şahin CERVATOĞLU ve Belediye Meclis Üyeleri’nin yanındayız. Onları yürekten kutluyoruz.

Zulme ve hukuk dışı baskılara hep birlikte direneceğiz. Kazanacağız…”