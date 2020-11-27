Millet bahçesine 'Atatürk'ün ismini veren CHP'li belediyeye soruşturma

Rize’nin Fındıklı İlçesi Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve 7 CHP'li meclis üyesi hakkında millet bahçesinin adını “100. Yıl Atatürk Parkı” olarak değiştirdikleri ve tabela yaptırdıkları gerekçesiyle soruşturma izni verildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 18:58
Millet bahçesine 'Atatürk'ün ismini veren CHP'li belediyeye soruşturma
Abone Ol google-news

Müfettişlerin yaptığı incelemede, “100. Yıl Atatürk Parkı” için tabela yaptırıldığı ve 7 bin 864 lira harcandığı için soruşturma başlatılması istendi.

KRT'den Cihan Güner'in haberine göre; müfettişlerin yaptığı inceleme sonuçlandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

Alınan kararda, "Söz konusu park ve parkın içerisindeki tesisin isim değişikliğine ilişkin meclis kararının mülki idare amirinin onayına tabi olduğu, mülki idari amiri onayı ile kesinleşip yürürlüğe gireceği, onay alınmadığı sürece isim değişikliğinin gerçekleştirilemeyeceği" ifade edildi.

İsim değişikliğinde tabela için harcanan 7 bin 864 lira ile kamu zararı oluştuğu iddiasıyla; Fındık Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve 7 CHP'li Belediye Meclis üyesine soruşturma izni verildi.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile gönderilen o karar:


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler