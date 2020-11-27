Millet bahçesine 'Atatürk'ün ismini veren CHP'li belediyeye soruşturma
Rize’nin Fındıklı İlçesi Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve 7 CHP'li meclis üyesi hakkında millet bahçesinin adını “100. Yıl Atatürk Parkı” olarak değiştirdikleri ve tabela yaptırdıkları gerekçesiyle soruşturma izni verildi.
Müfettişlerin yaptığı incelemede, “100. Yıl Atatürk Parkı” için tabela yaptırıldığı ve 7 bin 864 lira harcandığı için soruşturma başlatılması istendi.
KRT'den Cihan Güner'in haberine göre; müfettişlerin yaptığı inceleme sonuçlandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.
Alınan kararda, "Söz konusu park ve parkın içerisindeki tesisin isim değişikliğine ilişkin meclis kararının mülki idare amirinin onayına tabi olduğu, mülki idari amiri onayı ile kesinleşip yürürlüğe gireceği, onay alınmadığı sürece isim değişikliğinin gerçekleştirilemeyeceği" ifade edildi.
İsim değişikliğinde tabela için harcanan 7 bin 864 lira ile kamu zararı oluştuğu iddiasıyla; Fındık Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve 7 CHP'li Belediye Meclis üyesine soruşturma izni verildi.
İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile gönderilen o karar:
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
- 'Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndan da affını istedi'
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- İstanbul'da korkutan görüntü! Gasilhane doldu taştı
- Koronavirüs tedbirleri artırılacak mı?
- 'Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir'
- Bir tas çorbaya insan öldürmeye hazır bir sürü kişi
Video Haberler
- Demirtaş ve Kavala açıklaması yaptı, Çakıcı'yı pas geçti
- Esnaf Kadıköy'de eylem yaptı: Gerçekçi çözüm istiyoruz
- Depreme canlı yayında böyle yakalandılar
- Polise ‘Gasbedildim’ dedi… Gerçek ortaya çıktı
- Barış Atay'ın sözleri kahkahaya boğdu
- İstanbul'da vahşet! 7 kedi parçalanmış halde bulundu
- Otomobillerle birlikte kendisini de yaktı!
- Sıcaklık arttıkça insanlara yöneliyor
- Maske uyarısına Neyin peşindesin? diye bağırdı!
- CHP'li Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
- 'Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndan da affını istedi'
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- İstanbul'da korkutan görüntü! Gasilhane doldu taştı
- Koronavirüs tedbirleri artırılacak mı?
- 'Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir'
- Bir tas çorbaya insan öldürmeye hazır bir sürü kişi