Adidas tarafından satın alınan spor giyim devi için satış kararı
Alman spor malzemeleri şirketi Adidas, 2006 yılında 3.8 milyar dolara satın aldığı ünlü spor giyim markası Reebok'u 2.5 milyar dolar karşılığında Athentic Brands Group'a sattı.
Adidas, beklediği performansı alamadığı ve ana markasına odaklanmak istediği gerekçesiyle Reebok'u 2.5 milyar dolar karşılığında satmak için Authentic Brands Group (ABG) ile anlaştı.
Yapılan açıklamada, Reebok'un genel merkezinin Boston'da tutulacağı, firmanın Kuzey-Latin Amerika, Asya-Pasifik, Avrupa ve Rusya'da faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. ABD marka yönetimi firması ayrıca, geçiş sırasında Adidas ile yakın çalışacağını da sözlerine ekledi.
Adidas, rakibi Nike (NKE.N) ile rekabet etmesine yardımcı olmak için 2006 yılında Reebok'u 3,8 milyar dolara satın almıştı.
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