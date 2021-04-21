Adidas’tan geri dönüşüm kutuları: Plastik şişe karşılığı yeni ayakkabı
Adidas, plastik şişeler kullanarak bir çift Stan Smith satın almanıza olanak tanıyan akıllıca bir kampanya için yaratıcı ajans Mojo Süpermarket ile işbirliği yaptı.
İkili, eski plastik şişeleri ödeme olarak kabul eden ve karşılığında, kısmen geri dönüştürülmüş şişelerden yapılan yeni sürdürülebilir Stan Smith’ler için indirim sunan bir geri dönüşüm otomatı kampanyası başlattı.
Kampanya, halkı geri dönüştürmeye ve dünyayı savurgan insan ürünlerinden kurtarmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.
Otomatın çalışma şekli ise basit. Önce makineye boş bir plastik şişe yerleştiriliyor ardından otomat daha sonra ödeme olarak yerel Adidas mağazanızın kasasına götürebileceğiniz bir QR kodlu bir barkod sunuyor. Sadece geri dönüştürülebilir plastik şişeler kabul ediliyor. Kampanya, Adidas’ın sürdürülebilir Stan Smith modelinde de görülen çevre dostu ayakkabılar üretme taahhüdünün bir parçası olarak konumlandırılıyor.
Marka daha sürdürülebilir bir dünya hedefiyle yeni Stan Smithleri plastik kaplı polyesterden malzemeden yapacak ve tıpkı bilindik deri görünümüne sahip olacak. Adidas ayrıca bu kampanyayı yılın ilerleyen dönemlerinde dünya çapında daha fazla otomat makinesi piyasaya sürerek sürdürmeyi planlıyor.
Kaynak: pazarlamasyon.com
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