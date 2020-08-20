Adıyaman'da 29 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 29 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 29 evde karantina uygulanmaya başlandı.
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