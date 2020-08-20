Adıyaman'da 29 ev karantinaya alındı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 17:26

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 29 evde karantina uygulanmaya başlandı.