Adıyaman'da 29 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 29 evde karantina uygulaması başlatıldı.

AA
20 Ağustos 2020 Perşembe, 17:26
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 29 evde karantina uygulanmaya başlandı.


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