Adliye çıkışı silahlı saldırı
Samsun Adliyesi çıkışı silahlı saldırıya uğrayan U.G. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliye Sarayı'nın karşısında bulunan Şehitler Sokak'ta saat 10.45'te meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile adliyeye gelen U.G. adliye çıkışı kendisini takip eden bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yere yığılan ve 3 yerinden vurulduğu tespit edilen U.G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Silahlı saldırganın tabancasından çıkan kurşun ise park halindeki bir otomobilin de plakasına isabet etti. Saldırıyı S.A.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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