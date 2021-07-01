Adliye koridorunda 'İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz' sloganları
İzmir Barosu'na bağlı kadın avukatlar, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini İzmir Adliyesi içerisinde “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, Vazgeçmiyoruz” sloganları ile protesto etti.
İzmir Barosu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine tepki amacıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. Adliye içerisinde toplanan İzmir Barosu üyesi kadın avukatlar, basın açıklamasının yapılacağı alana kadar alkışlar ve “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, Vazgeçmiyoruz” sloganları ile yürüdüler.
Baro Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen şunları söyledi: “Bizler burada Türkiye tarihinin en utanç verici ve en karanlık günlerinden birini yaşadığımız için toplandık. Burada kadınları, çocukları LGBTİ+ bireyleri koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden tek bir kişinin keyfi öyle istedi diye ve Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı vermemesi sebebiyle çekiliyor olmamız sebebiyle toplanmış bulunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi Yürürlüğe girdiği ilk günden bu yana Sözleşme’yi aktif uygulayın, sığınak sayılarını artırın, koruma kararlarını aktif bir şekilde uygulayın, gerekiyorsa her kadının yanına bir polis vereceksiniz diyerek mücadele ettik. Sanmasınlar ki bugün bu sözleşmeden imza çektiğini iddia edenler bizi mücadelemizden vazgeçirecekler. Sözleşme tekrar yürürlüğe girene kadar bugüne kadar nasıl mücadele ettiysek aynen mücadele etmeye devam edeceğiz”
Karardan vazgeçmelerini isteyen Kayadelen, “Biz şiddetinizi yollardan, sokaklardan, işyerlerinden, evlerden biliyoruz ve şiddetinizi reddediyoruz. Her gün onlarca kadın cinayeti haberine rağmen sayıları inkar eden, aklımızla oynayan tavrınızdan vazgeçin istiyoruz. İzmir Barosu olarak, mahkemelerde, karakollarda, eylemlerde, kadınların yanlarında olmaya devam edeceğiz. İstanbul sözleşmesi bizimdir ve siz sözleşmeyi tekrar yürürlüğe sokup her bir maddesini hakkıyla uygulayana kadar biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz… Asla yalnız yürümeyeceksin asla yalnız yürümeyeceksin asla yalnız yürümeyeceksin” diye konuştu.
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