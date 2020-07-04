Adliye önünde direnen avukatlardan Sakarya'ya heyet
AKP’nin Meclis’e sunduğu çoklu baro teklifine karşı Ankara Adliyesi önünde bekleyişlerini sürdüren avukatlar, Sakarya’da Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamada ölen ve yaralanan işçilerin hukuki süreçlerini takip etmek için heyet göndereceklerini açıkladı.
AKP’nin Meclis’e sunduğu çoklu baro teklifine karşı Ankara Adliyesi önünde bekleyişlerini sürdüren avukatlar, Sakarya’da Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamada ölen ve yaralanan işçilerin hukuki süreçlerini takip etmek için heyet göndereceklerini açıkladı.
Avukatlar yargının savunma ayağını temsil ettiklerini söyleyerek, şunları belirtti; “Her zaman savunmanın sesiydik. Soma ve Ermenek’in takipçisiydik. Sakarya’da Hendek’te bir olay meydana geldi ve 4 ölü açıklandı. Sayının daha fazla olduğunu biliyoruz. Davanın takipçisi olacağız. Baroların bölünmesine izin vermeyeceğimiz gibi halkın da iş cinayetlerinde ölmesine izin vermeyeceğiz.”
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