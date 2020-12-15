Adnan Oktar suç örgütüne yeni operasyon
İstanbul merkezli 9 ilde, Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen ve bu yönde eylemlerde bulunan, yargılaması devam eden örgütün lider, yönetici ve üyelerinin moral ve motivasyonlarını arttırmak ve örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak maksatlı sosyal medyada çalışmalar yapan, örgütle iltisaklı kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.
Aralarında kamuda görevli 3 doktor ve 1 öğretmeninde bulunduğu 23 şüpheli tespit edildi.
Ekipler İstanbul merkezli 9 ilde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Bu arada, şüphelilerin örgütün yönetici ve üyeleri ile HTS irtibatları olduğu, aleyhlerinde örgütle iltisaklı olduklarına dair ifade bulunduğu, işlem yapılmış örgüt üyelerinden elde edilen dijital verilerde bilgilerine rastlanıldığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Yeneroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya: Ucuz popülizm!
- Erdoğan'dan yılbaşında kısıtlama açıklaması
- Benzin ve motorine zam!
Video Haberler
- Kuyruğu üzerinde durabilen kanguru hayrete düşürdü
- ‘Bir koç, bir keçi ve üç koyun tarafından esir alındık’
- Maske uyarısı yapan polise saldırıp, kaçmaya çalıştı!
- CHP'li Subaşı'dan AKP'li Tevfik Göksu'ya 'tören' yanıtı
- CHP'li vekil tek tek saydı, Bakan: Duyuyoruz, duyuyoruz
- Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? sorusuna yanıt
- CHP'li vekilden rapçileri kıskandıracak performans
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Yeneroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya: Ucuz popülizm!
- Erdoğan'dan yılbaşında kısıtlama açıklaması
- Benzin ve motorine zam!