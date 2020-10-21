Adriyatik örneği: Önlem alınmazsa İzmir’i bekleyen son bu olacak!
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir’in doğa harikası koylarının denetimsiz balık çiftlikleri tarafından kirletildiğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.
CHP'li Sevda Erdan Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kılıç, Türkiye'nin ve Ege’nin en önemli turizm bölgelerinden İzmir’in doğa harikası koylarının denetimsiz balık çiftliklerince kirletildiğini belirterek, bölgedeki balık çiftliklerinden denize karışan yağımsı ve biyolojik atık özelliği taşıyan maddeler, köpükler ve diğer pisliklerin koylardaki ekolojik dengenin her geçen gün biraz daha bozulmasına neden olduğunu söyledi.
ADRİYATİK ÖRNEĞİ
Kılıç, çiftliklerde balık yemi olarak kullanılan maddelerin çürümeye başlaması ile denizdeki oksijeni tüketip metan, karbondioksit ve hidrojen sülfür gazlarının oluşmasına neden olduğunu ve denizlerdeki canlı türlerini hızla yok ettiğini ifade ederek, bölgedeki koylarda denize giren birçok kişinin cildinde, balık çiftliklerinin sebep olduğu kirlilik nedeniyle yaralar ve yanıklar oluştuğunu ifade etti.
Geçmiş yıllarda balık çiftliklerinin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Adriyatik Denizi'nde ekolojik hayatın bitme noktasına geldiği ve kirlilik ve pis koku nedeniyle turizmin büyük darbe aldığını dile getiren Av. Sevda Erdan Kılıç, “Önlem alınmaması durumunda İzmir’i bekleyen son bu olacaktır, bu nedenle İzmir’in bu duruma gelmemesi için gerekli önlemlerin hemen alınması gerekmektedir.” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, balık çiftliği izni alınan yerlerle ilgili denetim konusunun önemli olduğunu vurgulayarak, “Söz konusu yerlerle ilgili denetim yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa da hangi sıklıkla yapıldığı önemlidir.” ifadesini kullandı.
İzin alınan alanlar dışında faaliyet gösteren balık çiftliği olup olmadığını da soran Av. Sevda Erdan Kılıç, “Eğer böyle bir yer tespit edildiyse bunlarla ilgili herhangi bir cezai müeyyide uygulandı mı?” diye sordu.
CHP Milletvekili Av. Kılıç, bu çevre kirliliğini önlemede yerel yönetimlerle iş birliğinin de önemli olduğuna işaret ederek, bakanlığı belediyelerle iş birliği yapmaya davet etti.
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Yüzyılın projesi' meğer yokmuş!
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı
- Zindaşti’nin yeğeni kaçırıldı
- Derin kırılma
Video Haberler
- Bisiklete böyle bindi, gözaltına alınınca ülke karıştı
- Utandıran görüntü için istenen ceza belli oldu
- Laf atma cinayetinde milli sporcunun cezası belli oldu
- “Pis Araplar” deyip bıçakla saldırdılar!
- Önünü kestiği sürücüye küfürler edip yumrukla saldırdı
- Üç CHP milletvekilinden gazeteciler için ortak çağrı
- Genç kızı takip edip taciz etti
- Kutup ışıkları uzaydan böyle görüntülendi
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin önemli açıklama
- AKP'nin Sen Kimsin kampanyasına kadınlardan yanıt
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Yüzyılın projesi' meğer yokmuş!
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı
- Zindaşti’nin yeğeni kaçırıldı
- Derin kırılma