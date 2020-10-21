Adriyatik örneği: Önlem alınmazsa İzmir’i bekleyen son bu olacak!

21 Ekim 2020 Çarşamba, 12:14

CHP'li Sevda Erdan Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kılıç, Türkiye'nin ve Ege’nin en önemli turizm bölgelerinden İzmir’in doğa harikası koylarının denetimsiz balık çiftliklerince kirletildiğini belirterek, bölgedeki balık çiftliklerinden denize karışan yağımsı ve biyolojik atık özelliği taşıyan maddeler, köpükler ve diğer pisliklerin koylardaki ekolojik dengenin her geçen gün biraz daha bozulmasına neden olduğunu söyledi.

ADRİYATİK ÖRNEĞİ

Kılıç, çiftliklerde balık yemi olarak kullanılan maddelerin çürümeye başlaması ile denizdeki oksijeni tüketip metan, karbondioksit ve hidrojen sülfür gazlarının oluşmasına neden olduğunu ve denizlerdeki canlı türlerini hızla yok ettiğini ifade ederek, bölgedeki koylarda denize giren birçok kişinin cildinde, balık çiftliklerinin sebep olduğu kirlilik nedeniyle yaralar ve yanıklar oluştuğunu ifade etti.

Geçmiş yıllarda balık çiftliklerinin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Adriyatik Denizi'nde ekolojik hayatın bitme noktasına geldiği ve kirlilik ve pis koku nedeniyle turizmin büyük darbe aldığını dile getiren Av. Sevda Erdan Kılıç, “Önlem alınmaması durumunda İzmir’i bekleyen son bu olacaktır, bu nedenle İzmir’in bu duruma gelmemesi için gerekli önlemlerin hemen alınması gerekmektedir.” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, balık çiftliği izni alınan yerlerle ilgili denetim konusunun önemli olduğunu vurgulayarak, “Söz konusu yerlerle ilgili denetim yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa da hangi sıklıkla yapıldığı önemlidir.” ifadesini kullandı.

İzin alınan alanlar dışında faaliyet gösteren balık çiftliği olup olmadığını da soran Av. Sevda Erdan Kılıç, “Eğer böyle bir yer tespit edildiyse bunlarla ilgili herhangi bir cezai müeyyide uygulandı mı?” diye sordu.

CHP Milletvekili Av. Kılıç, bu çevre kirliliğini önlemede yerel yönetimlerle iş birliğinin de önemli olduğuna işaret ederek, bakanlığı belediyelerle iş birliği yapmaya davet etti.